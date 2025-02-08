Москва, 8 февраля, 2025, 20:42 — ИА Регнум. В горящем здании бывшего московского Электрозавода, по предварительным данным, не осталось людей. Об этом 8 февраля сообщил ТАСС, ссылаясь на данные от оперативных служб.

Прокуратура города Москвы

«Предварительно, из здания все были эвакуированы, людей внутри не осталось», — процитировало издание собеседника.

Отмечается, что пожарные продолжают борьбу с огнём.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода произошёл вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 человек и спасли около 80. Для тушения огня было задействовано более 60 специалистов и 16 единиц техники. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности, для эвакуации людей с верхних этажей потребовалось применение подъёмных механизмов.

Огонь охватил 300 кв. м. По предварительной информации, причиной пожара могли стать неисправная электропроводка или перегрузка сети. Для борьбы с огнём в том числе направили пожарный поезд. На нём 120 т воды и 4 т пенообразователя.

Троих пострадавших от отравления продуктами горения госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.