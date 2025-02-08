Москва, 8 февраля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Площадь пожара, разгоревшегося в здании бывшего электрозавода в Москве 8 февраля, достигла 300 кв. м. Об этом сообщили оперативные службы.

Прокуратура города Москвы

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки или перегрузки сети. Ему присвоили четвертый ранг сложности. Это означает, что требуются значительные силы для тушения, сообщил ТАСС.

Для спасения людей из здания применили подъёмники. На место запросили дополнительные силы.

Как передавало ИА Регнум, департамент здравоохранения Москвы сообщил о госпитализации троих человек, отравившихся продуктами горения при пожаре в здании бывшего Электрозавода. Угрозы их жизни нет, состояние у пострадавших нетяжёлое.

Для тушения пожара привлеки более 60 пожарных и 16 единиц техники. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания около 80 человек, а также эвакуировали 120 человек. Столичное управление СК РФ начало доследственную проверку в связи с пожаром. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.