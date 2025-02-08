Москва, 8 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Трёх человек госпитализировали с отравлением продуктами горения при пожаре в здании на Электрозаводской улице в Москве. Об этом 8 февраля сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

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«На место пожара незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи. Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы жизни доставленных в НИИ им. Склифосовского нет, состояние нетяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, вечером субботы начался пожар в здании на Электрозаводской улице. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек. Были направлены более 60 пожарных и 16 единиц техники, для спасения людей с верхних этажей также применялись подъёмные механизмы.

Кроме того, следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве начали процессуальную проверку в связи с пожаром в Москве. Отмечается, что будут назначены соответствующие экспертизы.