Москва, 8 февраля, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Для помощи в тушении пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве направлен пожарный поезд. Об этом 8 февраля сообщила Московская железная дорога.

Прокуратура города Москвы

«Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд. В его составе цистерны со 120 т воды и 4 т пенообразователя», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы.

Площадь пожара уже достигла 300 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки или перегрузки сети.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трёх человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Их доставили в НИИ имени Склифосовского. Угрозы жизни пострадавших нет, их состояние нетяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».