Москва, 8 февраля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли 40 человек из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве, минимум 10 из них надышались угарным газом. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

МЧС продолжает наращивать силы и средства на пожаре. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Telegram-канал SHOT писал, что в горящем здании заблокировано примерно 30 человек. Все они находились в танцевальной студии.

ИА Регнум сообщало, что до 10 человек отравилось ударным газом из-за возгорания в административном здании в районе Преображенское в Москве. По данным SHOT, в числе пострадавших двое детей и восемь взрослых. Пожару присвоен третий ранг сложности.