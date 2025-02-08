Москва, 8 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. До 10 человек отравились угарным газом из-за возгорания в административном здании в районе Преображенское. Об этом 8 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Кадр из видео

По данным Telegram-канал SHOT, в числе пострадавших двое детей и восемь взрослых. Их количество может увеличиться.

В здании на Электрозаводской улице также находится танцевальная студия «Лион». Чёрный дым зафиксировали на третьем и четвёртом этажах.

В МЧС России подтвердили, что пожарные ликвидируют возгорание. К тушению привлекли 60 человек и 16 единиц техники. Для спасения людей с верхних этажей установили подъёмные механизмы.

Как сообщало ИА Регнум, в горящем здании могут быть заблокированы примерно 30 человек. Пожару в одном из корпусов бывшего предприятия присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания.