Москва, 8 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Пожару в одном из корпусов бывшего предприятия на улице Электрозаводской в Москве присвоен третий ранг сложности. Об этом 8 февраля сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пострадали около 10 человек. На этажах постройки заблокированы люди. Пожару присвоен третий ранг сложности», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС сообщила в Telegram-канале, что для спасения людей с верхних этажей установлены подъёмные механизмы.

Как ранее передавало ИА Регнум, до 10 человек отравились угарным газом из-за возгорания в административном здании в районе Преображенское в Москве. По данным Telegram-канал SHOT, в числе пострадавших двое детей и восемь взрослых.

В здании также находится танцевальная студия «Лион». Чёрный дым зафиксировали на третьем и четвёртом этажах.

В горящем здании могут быть заблокированы примерно 30 человек.