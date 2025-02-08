СМИ: при пожаре в студии танцев в Москве оказались заблокированы 30 человек
SHOT: при пожаре в студии танцев в Москве оказались заблокированы 30 человек
Москва, 8 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. В горящем здании на Электрозаводской в Москве заблокировано примерно 30 человек, находящиеся в танцевальной студии «Лион». Об этом 8 февраля написал Telegram-канал SHOT.
ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
МЧС подтвердило, что в пятиэтажном здании произошло возгорание. Чёрный дым зафиксировали на третьем и четвёртом этажах. К тушению привлекли 29 человек и семь единиц техники. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы.
SHOT написал, что в числе пострадавших есть двое детей и восемь взрослых. Их количество может увеличиться.
Сообщается, что в здании также находится фитнес-центр.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате возгорания до 10 человек отравилось ударным газом. Пожару присвоили третий ранг сложности.