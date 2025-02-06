Москва, 6 февраля, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать акционерное общество «Инвест Стандарт», которое является учредителем нескольких компаний, управляющих розничной сетью «Светофор». Причиной ликвидации стало несоответствия адреса, пишет 6 февраля издание Forbes.

Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что компания, которая зарегистрирована в Ярославле, пыталась сменить адрес осенью 2024 года из-за претензий к продаже товаров. «Инвест Стандарт» выступает в качестве учредителя магазина «Светофор». Компания также учредила ряд других юрлиц, включая «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78», для управления «Светофором» в разных регионах РФ.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Роспотребнадзор сообщил о закрытии трёх магазинов «Светофор» в Петербурге после внеплановой проверки. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции и непродовольственных товаров для проведения лабораторных исследований. Всего в 18 торговых объектах было забраковано более 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров. Материалы дела переданы в суды. Специалисты продолжают исследование отобранной продукции.

30 января исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Учредители данной торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, но качество товаров оставляет желать лучшего, отметил он.

СМИ ранее в январе сообщали, что в Москве как минимум 12 продуктовых магазинов «Светофор» могут приостановить работу из-за судебных исков Роспотребнадзора в связи с нарушениями санитарных норм. По данным 2ГИС, девять из 22 точек «Светофора» в Москве на данный момент закрыты.