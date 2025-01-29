Москва, 29 января, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В Москве работа как минимум 12 продуктовых магазинов «Светофор» может быть приостановлена из-за судебных исков Роспотребнадзора в связи с нарушениями санитарных норм. Об этом пишут «Ведомости».

ТАСС/РБК

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал проверку на конец января.

«По четырём искам Роспотребнадзора уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — указано в публикации.

Уточняется, что Роспотребнадзор ссылается на ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание в виде штрафа или приостановки деятельности.

По данным 2ГИС, девять из 22 точек «Светофора» в Москве на данный момент закрыты.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года специалисты Роспотребнадзора также выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух точках сети общепита «Моремания» после того, как в ноябре в двух кафе сети были выявлены нарушения санитарных норм. После обращения депутата Лисовского ведомством было принято решение провести внеплановую проверку. По результатам проверки было снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.