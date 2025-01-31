Санкт-Петербург, 31 января, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Петербурге и закрыл три из них, сообщила в пятницу, 31 января, пресс-служба управления ведомства по региону.

Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции и непродовольственных товаров для проведения лабораторных исследований.

«В ходе проверки в четырёх торговых объектах выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе: неудовлетворительное санитарно-техническое содержание производственных помещений; несоблюдение поточности технологического процесса при фасовке продукции; отсутствие необходимого технологического оборудования, условий его санитарной обработки», — сказано в сообщении.

Работа трёх магазинов была приостановлена. Всего в 18 торговых объектах было забраковано более 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров. Материалы дела переданы в суды. Специалисты продолжают исследование отобранной продукции.

Как передавало ИА Регнум, 30 января исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Учредители данной торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, но качество товаров оставляет желать лучшего, сказал он.

СМИ ранее в январе сообщали, что в Москве как минимум 12 продуктовых магазинов «Светофор» могут приостановить работу из-за судебных исков Роспотребнадзора в связи с нарушениями санитарных норм. По данным 2ГИС, девять из 22 точек «Светофора» в Москве на данный момент закрыты.