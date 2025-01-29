Москва, 30 января, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Об этом 29 января заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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«Здесь и [нарушение] закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям — вот они касаются «Светофора», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Вострикова, учредители данной торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, при этом качество товаров оставляет желать лучшего.

Как сообщало ИА Регнум, минимум 12 продуктовых магазинов «Светофор» могут закрыть в Москве из-за судебных исков Роспотребнадзора в связи с нарушениями санитарных норм. По четырём искам уже приняли решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал мероприятия на конец января. При этом неизвестно, в каких российских регионах пройдут проверки. Торговая сеть «Светофор» включает в себя более двух тысяч магазинов низких цен.