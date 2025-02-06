Москва, 6 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Дешёвые валюты и некрупные купюры легче всего подделать из-за низкой степени защиты. Об этом 6 февраля рассказала доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М. В. Ломоносова Валентина Уточникова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что для того, чтобы обезопасить купюры, используют большое количество методов защиты.

«Это и полиграфические, и физико-химические, и технологические способы. И на каждой банкноте любой валюты эти способы будут сочетаться, чтобы было максимально сложно подделать даже купюры самого мелкого номинала», — пояснила эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».

Учёная подчеркнула, что самыми сложными системами защиты отличаются евро и франки. Их фальшивомонетчикам скопировать труднее всего. После них идут доллары, уточнила химик, и только потом рубли.

«Наша валюта находится где-то в середине списка. Юани менее распространены, так что и подделывают их реже», — сказала Уточникова.

Специалист объяснила, что если говорить о номинале банкнот, купюры меньшей ценности скопировать проще, потому что при их изготовлении используют меньше степеней защиты.

«В России 50 — и 100-рублёвые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют»,— заключила эксперт.

В декабре Центральный банк России (ЦБ) объявил, что до 2028 года планирует выпустить купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей с обновлённым дизайном. Согласно новой концепции ЦБ, на лицевой стороне обновлённых купюр номиналом от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.

Ранее, в декабре 2023 года, Банк России проинформировал, что аферисты стали использовать новую схему обмана, пытаясь предлагать гражданам специальное приложение якобы для проверки подлинности купюр, включая новые пятитысячные банкноты. После установки этой программы на смартфон жертвы преступники получают доступ к содержимому устройства, и у них появляется возможность похищать деньги.