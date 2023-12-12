Москва, 12 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они звонят клиентам банков и убеждают их в необходимости провести проверку подлинности купюр, в том числе обновлённых пятитысячных банкнот, через специальное приложение. Об этом сообщили в Центробанке России.

Иван Шилов ИА Регнум

Они предлагают установить приложение «Банкноты Банка России», которое действительно существует, однако для скачивания направляют ссылки на мошенническую программу. Когда человек устанавливает её на свой телефон, злоумышленники получают удалённый доступ к смартфону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам, с которых потом похищают деньги.

«Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует ― оно доступно на официальном сайте Банка России. Но оно даёт информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России ― где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет», ― рассказал начальник управления Департамента информационной безопасности Банка России Алексей Голенищев.

Кроме этого, мошенники под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые», но при этом отдают фальшивки.

В таких ситуациях ЦБ призвал игнорировать предложения обменять или проверить подлинность банкнот, а также ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

Как сообщало ИА Регнум, новые банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей Банк России представил в середине октября. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Тысячерублёвая банкнота выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Банкнота номиналом 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

14 ноября в Центробанке рассказали о ещё одной схеме обмана. Мошенники звонят главам крупных компаний и государственных органов от имени региональных руководителей отделений Банка России и предупреждают о «важном звонке», в ходе которого пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства. В регуляторе предупредили, что звонки могут поступать и обычным гражданам. Там добавили, что не используют для решения служебных вопросов социальные сети или мессенджеры, находящиеся в общественном доступе.