Москва, 25 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Центробанк и Национальный центр «Россия» проведут народное голосование за символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе организации.

Михаил Синицын/ТАСС

Россиянам предложат для голосования достопримечательности — памятники и сооружения, наиболее ценные не только для Поволжья, но и для всей страны. Сначала их отберут с учётом культурной и исторической ценности, узнаваемости и популярности, а затем специалисты ЦБ РФ проанализируют, насколько гармонично изображения впишутся в пространство денежного знака.

«Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны», — говорится в сообщении.

Художники ЦБ и Гознака разработают макет банкноты с изображениями, которые наберут наибольшее количество голосов, после чего итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

На лицевой стороне тысячерублевой купюры образца 2023 года останется Нижний Новгород. Выбирать голосованием будут изображения для оборотной стороны.

Согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.

Как сообщало ИА Регнум, модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей уже поступили в Алтайский край. Первыми их также увидят жители Пермского края. На банкноте номиналом 5000 рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.