Москва, 13 декабря, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Центральный банк России до 2028 года планирует выпустить новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей с обновлённым дизайном. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

ИА REGNUM

«В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Как мы ранее говорили, планируем выпустить их до 2028 года», — приводит сообщение Центробанка агентство «Интерфакс».

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Центробанк сообщил, что скоростной пассажирский теплоход «Метеор» стал абсолютным лидером в голосовании за выбор символов для оборотной стороны новой купюры номиналом 1000 рублей.

9 декабря зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что выпуск купюры номиналом 1000 рублей в новом дизайне запланирован на конец 2025 года. На первом этапе разработки купюры готовится концептуальный дизайн, затем эскизный проект, следом идёт подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража, пояснил Белов.

28 октября глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что символом новой тысячерублёвой купюры может стать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого рядом расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это подчеркнёт ценность уважения между представителями разных культур и религий в России, уверен муфтий.

Согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр номиналом от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.