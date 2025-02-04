Варшава, 4 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Власти Польши делают вид, что не понимают последствий появления у России нового баллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Об этом 4 февраля рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

ИА Регнум

Андреев отметил, что после появления сообщений о применении российскими военными «Орешника» власти Польши «сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идёт речь, то ли не обратили внимания».

Вместе с тем, по мнению посла, в Варшаве хорошо поняли силу нового российского ракетного комплекса.

«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознают, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 11 января экс-советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер признал, что сейчас не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить ракеты «Орешник». Он отметил, что удар российской армии этим оружием произвёл впечатление на западных военных.

Американский журнал Military Watch Magazine 8 января написал, что использование российскими военными «Орешника» подчеркнуло уязвимость Британии к баллистическим ракетам. По словам автора публикации, имеющиеся на вооружении британской армии системы противоракетной обороны не могут противостоять таким ударам.

Армия России нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в конце ноября 2024 года. Такой шаг был предпринят в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ.