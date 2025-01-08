Лондон, 8 января, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Удар российских военных новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по цели на Украине подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом 8 января написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС TASS 42958710

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода», — говорится в публикации.

По словам автора публикации, имеющиеся на вооружении у британской армии системы противоракетной обороны не смогут противостоять более дальним или более сложным ударам. При этом союзники Великобритании по НАТО уже выражали свою озабоченность из-за такого вида оружия.

Как сообщало ИА Регнум, военный аналитик Драко Боснич 28 декабря 2024 года назвал «Орешник» самым мощным конвенциональным (не запрещённым никакими конвенциями) оружием из существующих в мире. По словам эксперта, скорость и манёвренность нового российского ракетного комплекса делают почти невозможным отслеживание и перехват его ракет, движущихся по непредсказуемой траектории, в отличие от классических баллистических ракет.

Ранее в этот же день немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщило, что Германия фактически беззащитна перед «Орешником». Авторы публикации указали на манёвренность нового оружия при высокой скорости приближения и многозарядности боеголовки.

Президент России Владимир Путин 26 декабря отметил, что российские военные в случае необходимости могут снова применить комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы территории РФ. Российский лидер уточнил, что Москва не станет спешить с таким решением.

Армия России нанесла удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ.