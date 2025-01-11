Вашингтон, 11 января, 2025, 16:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день способных перехватить российские гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» систем противовоздушной обороны (ПВО) не существует. Об этом 11 января заявил бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер.

ИА Регнум

По словам американского генерала, удар Вооружённых сил России по цели на Украине с использованием ракеты «Орешник» произвёл впечатление на западных военных.

«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы [ПВО] THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику», — привело его слова издание aif.ru.

Макмастер добавил, что, вероятнее всего, западные системы ПВО едва ли смогут достигнуть необходимой эффективности для этого в течение ближайших 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января американский журнал Military Watch Magazine написал, что использование армией России комплекса «Орешник» подчеркнуло уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Отмечалось, что существующие на вооружении системы противоракетной обороны ВС Британии не способны противостоять таким ударам.

Военный аналитик Драко Боснич 28 декабря 2024 года назвал российский комплекс «Орешник» самым мощным в мире конвенциональным (не запрещённым никакими конвенциями) оружием. Он отметил, что скорость и манёвренность нового российского комплекса делают практически невозможным отслеживание и перехват его ракет.

ВС РФ нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в конце ноября. Это было сделано в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.