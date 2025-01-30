Вашингтон, 30 января, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Диспетчер в Вашингтоне во время столкновения военного вертолёта с гражданским бортом просила другие рейсы «оставаться на месте», следует из записи переговоров.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС

«Все оставайтесь на месте, пожалуйста», — приводит «РИА Новости» слова диспетчера.

Примерно через минуту сотрудница уточнила, что самолёт и вертолёт упали в реку.

Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).

На борту потерпевшего крушение судна находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолёт летел из города Уичито в штате Канзас и готовился к посадке в аэропорту Вашингтона. Спасатели извлекли из воды не менее 18 тел погибших.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США. Член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла уточнил, что на борту были тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Агентство Associated Press со ссылкой на запись переговоров сообщило, что менее чем за полминуты до авиакатастрофы диспетчеры пытались узнать у пилота военного вертолёта Black Hawk, видит ли он лайнер в воздухе. Однако он не отвечал на предупреждения об опасном сближении судов.

Как передавало ИА Регнум, Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе в Вашингтоне.