Диспетчер в США во время ЧП призывала авиарейсы «оставаться на месте»
Диспетчер в Вашингтоне во время ЧП призывала другие рейсы «оставаться на месте»
Вашингтон, 30 января, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Диспетчер в Вашингтоне во время столкновения военного вертолёта с гражданским бортом просила другие рейсы «оставаться на месте», следует из записи переговоров.
«Все оставайтесь на месте, пожалуйста», — приводит «РИА Новости» слова диспетчера.
Примерно через минуту сотрудница уточнила, что самолёт и вертолёт упали в реку.
Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).
На борту потерпевшего крушение судна находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолёт летел из города Уичито в штате Канзас и готовился к посадке в аэропорту Вашингтона. Спасатели извлекли из воды не менее 18 тел погибших.
В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США. Член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла уточнил, что на борту были тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Агентство Associated Press со ссылкой на запись переговоров сообщило, что менее чем за полминуты до авиакатастрофы диспетчеры пытались узнать у пилота военного вертолёта Black Hawk, видит ли он лайнер в воздухе. Однако он не отвечал на предупреждения об опасном сближении судов.
Как передавало ИА Регнум, Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе в Вашингтоне.