Анкара, 30 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время голосования на выборах президента Белоруссии

«Убеждён, что существующее между нашими странами сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах в предстоящем периоде ещё больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Пользуясь случаем, вновь выражаю Вашему Превосходительству пожелания здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу — процветания и благополучия», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также пожелал белорусскому президенту дальнейших успехов на высоком посту.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики. По данным экзитпола, Лукашенко набрал почти 87%. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

27 января президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на президентских выборах. Глава государства также отметил, что за последнее время было многое сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском и работа по развитию двустороннего сотрудничества будет продолжена.