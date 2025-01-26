Минск, 26 января, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Заседание о подведении окончательных итогов президентских выборов в Белоруссии пройдёт 3 февраля. Об этом 26 января сообщил глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

Согласно законодательству Белоруссии, на подведение окончательных итогов выборов отводится 10 дней, напомнил Карпенко. За это время ЦИК получит первичные документы от территориальных избирательных комиссий, протоколы, после обработки которых ведомство проведёт заседание о подведении окончательных итогов, добавил он.

«Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — заявил Карпенко в эфире телеканал ОНТ.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии прошли 26 января с 8:00 до 20:00. Итоговая явка составила 85,7%.

В выборах участвовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%.

Карпенко сообщил, что на президентских выборах в Белоруссии не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.