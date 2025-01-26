Минск, 26 января, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,70%. Об этом 26 января сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Global Look Press

«Явка граждан на выборах президента Республики Беларусь составила 85,7%, от общего числа включённых в списки для голосования», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии прошли 26 января с 8:00 до 20:00. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, посетивший ряд избирательных пунктов в Белоруссии, также отметил высокий уровень организации выборов, который лучше, чем во многих странах Европы. Его также приятно поразило то, что граждане приходили голосовать как на праздник, у них было хорошее настроение.