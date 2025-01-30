Вашингтон, 30 января, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Власти США намерены выслать 1436 человек в государства, которых уже давно нет: 337 человек в СССР, 845 — в Югославию и 254 человека в Чехословакию. Такие данные представила Иммиграционная и таможенная полиция США Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

Всего на 24 ноября 2024 года в списке лиц, не являющихся задержанными, числится 1 445 549 неграждан США с окончательными приказами о высылке.

Так, больше всего Америка отправит неграждан в Гондурас (261 651 человека), в Гренаду (253 413) и Мексику (252 044).

Также в списке государств есть строка Unknown, в переводе с английского — «неизвестный». В эту «страну» депортируют 1451 человека.

Как сообщало ИА Регнум, политолог-американист Владимир Корнилов отметил, что президент Дональд Трамп не отступит от своей миграционной политики. Мексику и некоторые другие страны ждут угрозы, а также новые пошлины и рост тарифов, заявил эксперт.

Нелегалов будут ежедневно депортировать из США военными самолётами, сообщил 25 января куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман. Число незаконно находящихся в США граждан он оценил в 11 млн. 22 января Трамп приостановил незаконный въезд граждан через южную границу США.

Улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть пойманными в ходе рейдов против нелегалов.