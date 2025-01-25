Москва, 25 января, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Отказ Мексики впустить американский самолёт с нелегалами законен, но президент США Дональд Трамп не отступит от своей миграционной политики. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог-американист Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press

Телеканал NBC News ранее сообщил о том, что Мексика отказала американскому военному самолёту с нелегалами в разрешении на посадку. Правительство страны заявило, что выступает против односторонних мер США, включая возобновление политики «Оставайся в Мексике», согласно которой мигранты должны ожидать рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища в США в соседней стране.

«Это всё определяется решением мексиканских правоохранительных органов. Вопрос о возвращении нелегальных мигрантов решается между теми странами, которые являются сторонами данного конфликта. Если сейчас вдруг Россия решит, что у нас находятся нелегальные иммигранты из США, мы не можем просто так загрузить их в самолёты и отправить в Америку, а дальше хоть трава не расти. Ясное дело, что американцы спросят: а на каком основании вы решили, что это наши американские иммигранты?» — объяснил Корнилов.

Эксперт уточнил, что Трамп никогда не скрывал своего намерения заставить Мексику и те страны, которые, по его мнению, являются источником прихода этих мигрантов, брать их назад. Угрозы будут продолжаться в адрес этих стран, и прежде всего с применением пошлин и тарифов, сообщил политолог.

«Он обещал тарифы уже с первого февраля. Осталось-то всего ничего. И в этой связи, я думаю, что стоит ожидать каких-то шагов не только на словах, а, конечно, он будет очень жёстко вести себя по отношению к Мексике и, возможно, к Канаде», — рассказал собеседник агентства.

Корнилов заявил, что сейчас проблема высылки нелегальных мигрантов захватила почти все страны западного мира. Практически все они находятся в такой ситуации, когда приходится размышлять о том, куда девать нелегалов, которые по какой-то причине оказались на их территории, добавил эксперт.

«Вопрос в том, сможет ли Трамп пройти вот эти самые препятствия, которые обязательно возникнут в виде его же собственного правосудия, всевозможных властей Штатов, судебных органов, судебных тяжб. Вот тут у меня есть большие сомнения», — поделился мнением политолог.

Однако политолог считает, что Трамп ни при каких условиях не откажется от идеи борьбы с нелегалами. Корнилов уточнил, что новый президент США может отказаться от планов по прекращению украинского конфликта, присоединения Гренландии и Канады, но только не от жёсткой миграционной политики.

«Это не значит, что он всё исполнит. Опять-таки у него есть масса препятствий. Но то, что он не свернёт с этого пути и будет хотя бы делать вид, что он продолжает данную политику, тут уж не сомневайтесь. Просто иначе не устоит ни он, ни республиканская партия», — подытожил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска.

22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

На данный момент более 730 тысячам школьников в США угрожает депортация в связи с началом массовой высылки. Отмечается, что миграционные службы будут проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого не подвергались проверкам.