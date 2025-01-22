Трамп приостановил проход незаконных мигрантов через южную границу США
Вашингтон, 23 января, 2025, 01:25 — ИА Регнум. США приостановили физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп 22 января.
«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический въезд иностранцев, осуществляющих вторжение в Соединённые Штаты через южную границу», — говорится на сайте Белого дома.
Своё решение администрация Трампа обосновала статьёй IV раздела 4 Конституции США, согласно которой все штаты при вступлении в союз обязались «защищать каждый из [штатов] от вторжения».
В Белом доме отметили, что ранее Техас безуспешно обращался к федеральному правительству с просьбой о защите «от вторжения» во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена.
«Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также неотъемлемые полномочия в соответствии со статьей II Конституции, чтобы предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединённые Штаты через южную границу», — говорится в сообщении Белого дома.
Как передавало ИА Регнум, 22 января телеканал CNN сообщил, что руководство США направило дополнительные силы на укрепление границы с Мексикой, в течение ближайших двух дней туда прибудут тысячи военнослужащих. По данным журналистов, в настоящее время на южной границе США находятся 2,2 тыс. военных, базирующихся в городе Эль-Пасо в штате Техас. Они помогают таможенникам и пограничникам, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи. Также на границе находятся 4,5 тыс. военнослужащих национальной гвардии. Дополнительные войска будут помогать поддерживать оперативную готовность пограничного патруля, а также участвовать в анализе угроз и данных о потоках мигрантов, заявил телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с планами.
Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.