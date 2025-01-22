Вашингтон, 23 января, 2025, 01:25 — ИА Регнум. США приостановили физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп 22 января.

Carlos Moreno / Global Look Press

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический въезд иностранцев, осуществляющих вторжение в Соединённые Штаты через южную границу», — говорится на сайте Белого дома.

Своё решение администрация Трампа обосновала статьёй IV раздела 4 Конституции США, согласно которой все штаты при вступлении в союз обязались «защищать каждый из [штатов] от вторжения».

В Белом доме отметили, что ранее Техас безуспешно обращался к федеральному правительству с просьбой о защите «от вторжения» во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена.

«Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также неотъемлемые полномочия в соответствии со статьей II Конституции, чтобы предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединённые Штаты через южную границу», — говорится в сообщении Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, 22 января телеканал CNN сообщил, что руководство США направило дополнительные силы на укрепление границы с Мексикой, в течение ближайших двух дней туда прибудут тысячи военнослужащих. По данным журналистов, в настоящее время на южной границе США находятся 2,2 тыс. военных, базирующихся в городе Эль-Пасо в штате Техас. Они помогают таможенникам и пограничникам, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи. Также на границе находятся 4,5 тыс. военнослужащих национальной гвардии. Дополнительные войска будут помогать поддерживать оперативную готовность пограничного патруля, а также участвовать в анализе угроз и данных о потоках мигрантов, заявил телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с планами.

Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.