Вашингтон, 25 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов ежедневно будут депортировать по указу президента США Дональда Трампа. Об этом 25 января сообщил куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман.

AP/TASS

Отмечается, что незаконно прибывших иностранных граждан на регулярной основе будут сажать в американские военные самолёты и вывозить за пределы страны.

«Спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа власти США впервые в истории использовали военные самолёты для перевозки мигрантов обратно в их родную страну, и теперь это будет происходить ежедневно», — рассказал он в беседе с телеканалом ABC.

Хоман также подчеркнул, что с избранием Трампа на должность главы государства миграционные органы получили полномочия арестовывать любого из 11 млн нелегалов, а не только тех, кто представляет опасность для общества.

Как передавало ИА Регнум, во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит войска.

22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.

Более 730 тыс. школьников в США находятся под угрозой депортации на фоне массовой высылки из страны. Отмечается, что миграционные службы начали проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого не проверялись.