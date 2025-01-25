Мигрантов будут ежедневно депортировать из США военными самолётами
Вашингтон, 25 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов ежедневно будут депортировать по указу президента США Дональда Трампа. Об этом 25 января сообщил куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман.
Отмечается, что незаконно прибывших иностранных граждан на регулярной основе будут сажать в американские военные самолёты и вывозить за пределы страны.
«Спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа власти США впервые в истории использовали военные самолёты для перевозки мигрантов обратно в их родную страну, и теперь это будет происходить ежедневно», — рассказал он в беседе с телеканалом ABC.
Хоман также подчеркнул, что с избранием Трампа на должность главы государства миграционные органы получили полномочия арестовывать любого из 11 млн нелегалов, а не только тех, кто представляет опасность для общества.
Как передавало ИА Регнум, во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит войска.
22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.
Более 730 тыс. школьников в США находятся под угрозой депортации на фоне массовой высылки из страны. Отмечается, что миграционные службы начали проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого не проверялись.