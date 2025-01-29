Чикаго, США, 29 января, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Многие улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть пойманными в ходе рейдов против нелегалов, сообщила в среду, 29 января, радиостанция WBEZ Chicago.

TASS / Brian Cassella/Chicago Tribune via ZUMA Press Wire

В некоторых районах города, в том числе в Ист-Сайде, до 80% жителей — нелегалы, прежде всего из Мексики, сказано в материале.

«Усиленное иммиграционное наблюдение, начавшееся в воскресенье [26 января], вынудило многих жителей района оставаться дома», — говорится в сообщении радио.

Ситуация вредит городской экономике, отметили собеседники радиостанции. В частности, владелец одного из ресторанов рассказал, что в последние дни у него почти нет клиентов, поскольку жители не выходят из своих домов.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал остановить поток нелегалов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска.

22 января Трамп приостановил незаконный въезд граждан через южную границу США. Пентагон заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

Нелегалов будут ежедневно депортировать из США военными самолётами, сообщил 25 января куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман. Число незаконно находящихся в США граждан он оценил в 11 млн.

Политолог-американист Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что Трамп не отступит от своей миграционной политики. Мексику и некоторые другие страны ждут угрозы, а также новые пошлины и рост тарифов, заявил политолог.