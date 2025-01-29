Вашингтон, 29 января, 2025, 22:29 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа отменила решение о приостановке предоставления федеральных кредитов, грантов и финансовой помощи. Об этом 29 января сообщает Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Отмена произошла до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство 22 штатов и округа Колумбия о временном запрете на политику, которая может негативно повлиять на их бюджеты.

Решение окружного судьи Джона Макконнелла в Провиденсе могло бы действовать дольше, чем приостановка, введённая окружным судьёй Лорен Алихан 28 января по отдельному делу, инициированному группой некоммерческих организаций в федеральном суде Вашингтона.

Ранее принятое решение Трампа нарушило выплаты медицинским учреждениям и организациям по уходу за детьми и вызвало хаос в правительстве. Это была одна из попыток главы Белого дома реформировать федеральное правительство с момента его вступления в должность 20 января.

Демократы считают, что это незаконное посягательство на полномочия конгресса в отношении федеральных расходов, а республиканцы утверждают, что это соответствует предвыборному обещанию Дональда Трампа сократить бюджет на 6,75 трлн долларов.

23 генеральных прокурора, подавая иск с целью заблокировать эту меру, утверждают, что она противоречит конституции, поскольку конгресс уже определил, как будут расходоваться средства. Они также заявили, что это может поставить под угрозу средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, включая помощь Южной Калифорнии в восстановлении после лесных пожаров.

«Президент не может решать, какие законы применять и в отношении кого», — заявила журналистам генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс 28 января.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, после указа Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима.

21 января президент подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование Соединёнными Штатами других стран для оценки целесообразности этой помощи.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил, что приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента США завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях.