Вашингтон, 29 января, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке федеральных грантов, займов и иных финансовых программ приостановлено до 3 февраля. Такой вердикт вынес суд, сообщило 29 января «РИА Новости» со ссылкой на текст судебного документа.

Shawn Thew/DPA/TASS Президент США Дональд Трамп

В решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан отмечается, что приостановка вводится для поддержания статус-кво до тех пор, пока не будет вынесено решение по ходатайству истцов.

Изначально планировалось, что временная приостановка федерального финансирования начнёт действовать 28 января в 17:00 по восточному времени (01:00 мск 29 января). В тот же день несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск, оспаривающий действия администрации в отношении управления бюджетом и административными расходами.

Истцы считают, что такое решение властей нарушает административные процедуры, закреплённые законом, и полномочия управления, а также противоречит первой поправке конституции США. Они подчеркнули, что федеральные гранты и финансирование являются «источником жизненной силы» для многих некоммерческих организаций, и даже кратковременная пауза в финансировании может лишить людей и сообщества важных услуг.

Слушание по делу начнётся 3 февраля 2025 года в 17:00 (в 01:00 мск 4 февраля).

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Директиву о приостановке помощи иностранным государствам разослали всем дипломатическим и консульским учреждениям США, а сотрудникам Госдепартамента приказали прекратить работы по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Такое решение шокировало многих сотрудников ведомства.

25 января агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, заморозило помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Источник Reuters сообщил, что это было сделано после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению Трампа. Известно, что проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил, что приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента США завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях.