США прекратили финансовую и военную поддержку киевского режима — СМИ
WP: США после указал Трампа прекратили финансовую и военную поддержку Киева
Вашингтон, 29 января, 2025, 11:57 — ИА Регнум. После указа президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса.
21 января Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование Соединёнными Штатами других стран для оценки целесообразности этой помощи.
«Указ, по-видимому, направлен на прекращение иностранного военного финансирования Украины, а также прямой двусторонней экономической помощи», — указано в статье.
При этом в издании уточнили, что украинские чиновники не подтвердили приостановку помощи. Предполагается, что также была остановлена помощь и острову Тайвань.
Как передавало ИА Регнум, 9 января шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ, заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.
Остин уточнил, что в этот пакет также войдёт другое оборудование, предназначенное для поддержки переданных украинским формированиям американских истребителей F-16. Этот пакет военной помощи Киеву стал последним при администрации экс-президента Джо Байдена.