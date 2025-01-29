Вашингтон, 29 января, 2025, 11:57 — ИА Регнум. После указа президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

21 января Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование Соединёнными Штатами других стран для оценки целесообразности этой помощи.

«Указ, по-видимому, направлен на прекращение иностранного военного финансирования Украины, а также прямой двусторонней экономической помощи», — указано в статье.

При этом в издании уточнили, что украинские чиновники не подтвердили приостановку помощи. Предполагается, что также была остановлена помощь и острову Тайвань.

Как передавало ИА Регнум, 9 января шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ, заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.

Остин уточнил, что в этот пакет также войдёт другое оборудование, предназначенное для поддержки переданных украинским формированиям американских истребителей F-16. Этот пакет военной помощи Киеву стал последним при администрации экс-президента Джо Байдена.