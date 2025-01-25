Москва, 25 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

24 января Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно остановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Как уточнили в издании, распоряжение, вероятно, затронет и военную помощь Украине.

Эксперт обратил внимание на то, что приостановка финансирования на 90 дней произошла сразу после того, как Трамп дал 100 дней спецпосланнику президента США по Украине и России Киту Келлогу на урегулирование конфликта в регионе. По словам Светова, это взаимосвязанные события.

«Как сказал Трамп, либо Россия выбирает простой путь, то есть соглашается на американских условиях остановить конфликт на Украине. Либо если Москва этого не сделает, то получит усиление военной помощи для Украины и новые санкции», — сообщил собеседник агентства.

Политолог пояснил, что американцы также займутся пересмотром того, какая помощь и кому оказывалась за последние годы, проведут ревизию, оценят, каким странам и каким образом дальше её предоставлять. Светов обратил внимание, что в Пентагоне, по сути дела, уже отстраняют всех офицеров, которые занимались помощью Украине.

«Вспомните вопросы, которыми задавался Трамп. Почему за безопасность Европы и за конфликт на Украине платят прежде всего Соединённые Штаты, отделённые от Украины океаном? А Европа при этом платит меньше. Но вот сейчас озвучена цифра помощи со стороны НАТО за эти три года — 190 млрд долларов. Из них значительную часть заплатили американцы, более 100 млрд», — сообщил Светов.

Политолог добавил, что в последнее время стали появляться разные публикации о коррупции и растаскивании выделенных Штатами средств. Согласно этим публикациям, коррупционеры наживались на поставках военной помощи на Украину, уточнил эксперт.

«Не случайно же Байден помиловал не только членов своей семьи, братьев, которых обвиняли в том, что они занимались лоббированием чужих интересов, но и председателя комитета начальников штабов. То есть там, видимо, замараны самые разные люди. И команда Трампа хочет разобраться. Вот выделили такие огромные деньги, на что они пошли и где результаты. Думаю, с этим как раз всё связано», — рассказал собеседник агентства.

Специалист уточнил, что финансирование Израиля и Египта не было приостановлено, потому что с этими государствами у США десятилетние программы помощи, и на них трудно наложить запрет. Касательно помощи Китайскому Тайбэю (Тайвань), Светов пояснил, что поставки США носили символический характер, и остров может справиться с временной приостановкой предоставления американской помощи.

«На Украину всё, что можно было выдать, было выдано экс-президентом США Джо Байденом. То есть они до 20 января гнали всё из запасов Пентагона, передавали вооружение, поставляли то, что можно. Сейчас помогать будет Европа. В палате общин Великобритании было объявлено, что собираются выделить Украине 3 млрд фунтов. Германия продолжает заявлять, что она оказывает помощь. То есть будет держаться на европейские деньги», — объяснил политолог.

Однако Светов подчеркнул, что приостановка финансирования по государственной линии США не отменяет того, что различные некоммерческие организации, в том числе и проамериканские, попытаются продолжать различные поставки на Украину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января президент США подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Американская газета The Hill ранее писала, что у Трампа в арсенале нет существенных рычагов давления на Россию или Украину, невзирая на все поставленные им ультиматумы.

21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев (партия «Единая Россия») назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.

При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что необходимо изучить условия предложений Трампа по завершению конфликта на Украине. Он напомнил, что в контексте возникшего кризиса речь никогда не шла о территории, она шла о людях и их праве сохранять свою идентичность.