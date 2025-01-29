Лондон, 29 января, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Цена газа на биржах в Европе впервые с 15 ноября 2023 года превысила 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF в 18:53 МСК составила 550 долларов. Изменение цен отражает расчётную стоимость предыдущего торгового дня, которая составляла 519,5 доллара за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа в Европе на первых торгах после прекращения транзита российского топлива через Украину выросла на 1%. 2 января стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $543,4 за 1 тыс. куб. м.

Американское издание Politico со ссылкой на данные статистической компании Kpler сообщило, что объёмы поставок российского газа в страны Евросоюза стали рекордными, несмотря на недавнюю остановку транзита топлива через территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.