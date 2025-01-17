Вашингтон, 17 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Объёмы поставок российского газа в страны Европейского союза (ЕС) стали рекордными, несмотря на недавнюю остановку транзита голубого топлива через территорию Украины. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на данный статистической компании Kpler.

Павел Львов/РИА Новости

«Данные, собранные компанией Kpler, занимающейся статистической обработкой по сырьевым товарам, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тыс. т сжиженного природного газа из России», — указано в публикации.

При этом, по данным компании, за аналогичный период 2023 года Евросоюз закупил 760,1 тыс. т СПГ, что говорит о росте импорта российского сырья примерно на 10%. Это полностью противоречит европейской политике по снижению зависимости от топлива из РФ и вызывает определённые опасения у лидеров ЕС.

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.