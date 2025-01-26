Лукашенко: ядерный зонтик нужен, чтобы не промокнуть под ядерным дождём
Лукашенко: ядерный зонтик нужен стране, чтобы не промокнуть под ядерным дождём
Минск, 26 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Ядерное оружие нужно Минску для того, чтобы обезопасить государство от ударов извне. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Этот ядерный зонтик нужен для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождём. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже Соединённые Штаты Америки», — отметил глава республики.
Он также отметил значительную роль секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в передаче Белоруссии тактического ядерного оружия.
«Должен сказать, что в Белоруссии появилось ядерное оружие во многом благодаря Сергею Кужугетовичу Шойгу. Он был сторонником того, чтобы Белоруссия обладала этим зонтиком от ядерного дождя», — добавил президент.
Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Шойгу заявил, что ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности. В новой доктрине отдельно прописаны критерии применения ядерного оружия, когда против Белоруссии применяется обычное вооружение и когда возникает угроза самому существованию республики.
В доктрине также отмечено, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или её союзников будет рассматриваться Москвой как агрессия этой коалиции в целом. Если любое неядерное государство совершит агрессию против России или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Москва будет считать это их совместным нападением.