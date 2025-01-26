Минск, 26 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Ядерное оружие нужно Минску для того, чтобы обезопасить государство от ударов извне. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Этот ядерный зонтик нужен для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождём. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже Соединённые Штаты Америки», — отметил глава республики.

Он также отметил значительную роль секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в передаче Белоруссии тактического ядерного оружия.

«Должен сказать, что в Белоруссии появилось ядерное оружие во многом благодаря Сергею Кужугетовичу Шойгу. Он был сторонником того, чтобы Белоруссия обладала этим зонтиком от ядерного дождя», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Шойгу заявил, что ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности. В новой доктрине отдельно прописаны критерии применения ядерного оружия, когда против Белоруссии применяется обычное вооружение и когда возникает угроза самому существованию республики.

В доктрине также отмечено, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или её союзников будет рассматриваться Москвой как агрессия этой коалиции в целом. Если любое неядерное государство совершит агрессию против России или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Москва будет считать это их совместным нападением.