Москва, 19 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, говорится в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, утверждённых указом главы государства. Текст документа опубликован 19 ноября на сайте Кремля.

Александр Вильф/РИА Новости

Россия рассматривает ядерное оружие в качестве средства сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера, указано в доктрине.

«Агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против России или её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом», — говорится в документе.

Если любое неядерное государство совершит агрессию против РФ или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Россия будет считать это их совместным нападением.

Создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих инфраструктуру к РФ, считается угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание.

Предоставление территории и ресурсов для агрессии против России — основание для ядерного сдерживания такого государства, также следует из документа.

Как передавало ИА Регнум, сообщения об изменениях российской ядерной доктрины появились в сентябре на фоне новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными баллистическими ракетами. Так, 25 сентября обновить документ предложил президент Владимир Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Новому витку эскалации предшествовала публикация от 17 ноября в американской газете The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждало, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.