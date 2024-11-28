Москва, 28 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил 28 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Вадим Савицкий/РИА Новости

Он отметил, что старая доктрина также предполагала распространение зонтика на союзников страны.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идёт, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — отметил он после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

В новой доктрине отдельно прописаны критерии применения ядерного оружия, когда против Белоруссии применяется обычное вооружение и когда возникает угроза самого существования республики.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны подобные действия.

При этом базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В доктрине также отмечено, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или её союзников будет рассматриваться Москвой как агрессия этой коалиции в целом. Если любое неядерное государство совершит агрессию против России или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Москва будет считать это их совместным нападением.