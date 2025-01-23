Лондон, 23 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Западные союзники не смогут отправить на Украину 200 тыс. своих военных, как того потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 23 января написало британское издание Financial Times.

Robert Ghement/EPA/ТАСС

«Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — отмечается в статье.

Автор подчеркнул, что даже сам факт отправки западных военных в зону боевых действий на Украине маловероятен.

21 января Зеленский во время речи в Давосе сказал, что Украине потребуется минимум 200 тыс. миротворцев после завершения военного конфликта с Россией. Он назвал это гарантией безопасности для своего государства.

22 января Депутат Рады Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, заявил, что украинский фронт рухнет в течение 100 дней, если Зеленский не пойдёт на мирные переговоры. Провал будет связан с нехваткой военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил, что глава киевского режима врёт, говоря, что численность ВСУ достигает 800 тыс. человек. По его мнению, в украинской армии служит примерно 280 тыс. человек, чего не достаточно для обороны.

До этого, 22 января, Зеленский заявил, что если Украина войдёт в НАТО, то увеличит численность армии до 1 млн человек. Он отметил, что содержать украинскую армию придётся Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины военных из европейских стран может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить. Он подчеркнул, что Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия. При этом украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.