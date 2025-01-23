Британские СМИ заявили о невозможности отправки западных военных на Украину
Financial Times заявила, что Запад не сможет отправить на Украину 200 тыс. военных
Лондон, 23 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Западные союзники не смогут отправить на Украину 200 тыс. своих военных, как того потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 23 января написало британское издание Financial Times.
«Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — отмечается в статье.
Автор подчеркнул, что даже сам факт отправки западных военных в зону боевых действий на Украине маловероятен.
21 января Зеленский во время речи в Давосе сказал, что Украине потребуется минимум 200 тыс. миротворцев после завершения военного конфликта с Россией. Он назвал это гарантией безопасности для своего государства.
22 января Депутат Рады Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, заявил, что украинский фронт рухнет в течение 100 дней, если Зеленский не пойдёт на мирные переговоры. Провал будет связан с нехваткой военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил, что глава киевского режима врёт, говоря, что численность ВСУ достигает 800 тыс. человек. По его мнению, в украинской армии служит примерно 280 тыс. человек, чего не достаточно для обороны.
До этого, 22 января, Зеленский заявил, что если Украина войдёт в НАТО, то увеличит численность армии до 1 млн человек. Он отметил, что содержать украинскую армию придётся Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины военных из европейских стран может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить. Он подчеркнул, что Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия. При этом украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.