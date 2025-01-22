Киев, 22 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Украинский фронт рухнет в течение 100 дней, если глава киевского режима Владимир Зеленский не согласится пойти на мирные переговоры с Россией. Такое мнение 22 января в своём Telegram-канале высказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

Парламентарий заявил, что Зеленский врёт, завышая в несколько раз реальную численность Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Зеленский врёт о количестве солдат на фронте. Напомню, в недавних выступлениях диктатор назвал цифру в 880 тыс. человек. Причины этого вранья — просты как мир. Это деньги», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что, завышая цифры, глава киевского режима получает дополнительные миллиарды от союзников.

«Мёртвые души в армии — это способ начислить себе парочку лишних миллиардов», — добавил Дубинский.

По мнению парламентария, в ВСУ служат всего 280 тыс. человек. Этого количества не хватит для обороны, потому что у украинской стороны на некоторых участках фронта уже не получается соблюдать соотношение один обороняющийся к трём наступающим.

«Этот «минимум» на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдёт на переговоры, фронт рухнет как раз в течение 100 дней», — заключил Дубинский.

22 января Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО, то увеличит численность армии до 1 млн человек. Он подчеркнул, что содержание ВСУ придётся взять на себя Европе.

Украинские военные 18 января на встрече с руководством Верховной рады высказали мнение о том, что завершить конфликт необходимо в первой половине 2025 года. Они отметили, что им не хватает ресурсов и помощи Запада.

15 декабря 2024 года главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Он уточнил, что часть набрали из насильно мобилизованных и плохо подготовленных военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Зеленский отказался сокращать в пять раз численность украинских формирований. Он отметил, что такого решения от него может потребовать Россия при проведении мирных переговоров.