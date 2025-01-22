Давос, Швейцария, 22 января, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Европейским странам необходимо взять на себя содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ), численность которых Киев собирается увеличить до 1 млн бойцов в случае, если Украина не станет членом НАТО. Об этом 22 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум

По утверждению Зеленского, в составе украинских формирований сейчас имеется 800 тыс. бойцов, а, в случае невхождения Украины в НАТО, отсутствия гарантий безопасности от альянса или отсутствия иностранного контингента на украинской территории, Киеву нужно будет увеличить численность армии до миллионной цифры.

«Миллионную армию [надо] кормить, кто её будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы. Логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т.д.», — заявил он журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава киевского режима добавил, что вступление Украины в НАТО обойдётся европейским странам дешевле содержания миллионной украинской армии, на что у Киева нет денежных средств. Он также высказался в поддержку размещения на контролируемой киевским режимом территории западного военного контингента в количестве как минимум 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Зеленский отказался сокращать в пять раз численность украинских формирований. Он отметил, что в случае проведения мирных переговоров российская сторона может потребовать от Киева уменьшить армию.

Глава киевского режима также указал на то, что Европу могут не пригласить к участию в мирных переговорах по конфликту на Украине. По словам Зеленского, США больше не видят выгоды в дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Глава Белого дома также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин будет готов к сделке по Украине.

Российский лидер 20 января отметил, что Москва готова к диалогу по разрешению кризиса на Украине, однако целью этих переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Также должны быть учтены законные интересы России, добавил глава государства.