Киев, 22 января, 2025, 04:40 — ИА Регнум. Украине потребуются сотри тысяч миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией. Такое заявление сделал 21 января глава киевского режима Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«200 000 — это минимум. Это минимум, иначе ничего не будет», — ответил Зеленский на вопрос о возможном присутствии миротворческого контингента в стране.

По словам Зеленского, такое число миротворцев будет необходимо в качестве гарантии безопасности, учитывая, что вооруженные силы России насчитывают 1,5 миллиона человек, а в рядах Вооружённых сил Украина только половина от этого числа.

Отмечается, что такое количество военнослужащих примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год. При этом, по данным Financial Times, у всех европейских стран, входящих в НАТО, в совокупности 1,9 млн военнослужащих. Однако в реальности странам Европы будет сложно направить в зону украинского конфликта сразу более 300 тысяч солдат. Кроме того, на подготовку миротворцев придётся потратить несколько месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания изъявила желание возглавить миссию по отправке миротворцев на Украину. По сведениям источника, Британия находится в достаточно сильной позиции, чтобы возглавить миссию, если она действительно состоится.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о столетнем партнёрстве между странами. Британский политик планировал обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности, которые Лондон может предложить Киеву, в частности возможность участия миротворцев в постконфликтном урегулировании.

Британские и французские лидеры, по информации газеты The Telegraph, тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что Стармер не полностью склонен к такому решению, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта, считает британская газета The Financial Times.

Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров и потому сейчас рано об этом говорить.