Москва, 16 января, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся публикации о якобы идущих в Катаре переговорах России и Украины о мерах защиты ядерных объектов от ударов.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в Катаре организовали встречу представителей России и Украины, в ходе которой стороны решат вопрос защиты ядерных объектов от нападений.

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