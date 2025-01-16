Песков не стал комментировать слухи о переговорах РФ и Украины в Катаре
Москва, 16 января, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся публикации о якобы идущих в Катаре переговорах России и Украины о мерах защиты ядерных объектов от ударов.
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в Катаре организовали встречу представителей России и Украины, в ходе которой стороны решат вопрос защиты ядерных объектов от нападений.
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