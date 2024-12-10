Москва, 10 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров», — заявил он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что на этом фоне российская спецоперация продолжится до победного итога.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с утверждением, что завершение конфликта на Украине возможно лишь путём принуждения России к миру «только силой». По его словам, киевский режим якобы будет сильнее любой дипломатии в случае получения «сильной армии, дальнобойных систем ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp».

Избранный президент США Дональд Трамп 8 декабря заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мира с Россией. Республиканец добавил, что занимается вырабатыванием концепции по урегулированию украинского кризиса.

В ноябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к ведению диалога, однако Киев это официально запретил.

Российский лидер в июне заявлял, что одним из условий для переговоров с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов по вхождению в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также нужно признать территориальные реалии и вывести свои войска из регионов, которые воссоединились с РФ в 2022 году, заявлял российский лидер. Позже Путин отмечал, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.