Киев, 15 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Украина не отказалась от принципа не вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 15 января в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел страны Андрей Сигиба в контексте плана избранного президента США Дональда Трампа о скорейшем завершении конфликта.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Андрей Сигиба

«По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) действует», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался. Министр добавил, что подход Трампа «мир через силу» якобы соотносится с «формулой мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Путин подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но на Украине это официально запрещено.

8 декабря Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. В ответ Зеленский отверг призыв будущего главы Белого дома, заявив, что военные действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».

9 декабря глава киевского режима выступил с утверждением, что завершение конфликта на Украине возможно лишь путём принуждения России к миру «только силой». По его словам, киевский режим якобы будет сильнее любой дипломатии в случае получения «сильной армии, дальнобойных систем ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.