Астана, 16 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Министерство транспорта Казахстана прокомментирует информацию, относящуюся к катастрофе с самолётом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), только после появления отчёта о происшествии. Об этом сообщили 16 января в пресс-службе казахстанского ведомства.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

«До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — сказано в заявлении в Telegram-канале минтранса.

В ведомстве отметили, что казахстанская комиссия, которой поручили расследование крушения, продолжает работу. Она опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и приложения №13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. Уголовное дело также возбудил Следственный комитет РФ. Азербайджанская сторона, в свою очередь, инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют, в частности, специалисты из России и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

14 января глава МИД России Сергей Лавров призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве и дождаться окончательных итогов расследования катастрофы. Он добавил, что первые данные, полученные при расшифровке чёрных ящиков самолёта, не подтвердили часть информации об инциденте, которая появилась в СМИ.