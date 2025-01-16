У побережья Китая скопились танкеры с 4 млн баррелей российской нефти
Bloomberg: у побережья Китая скопились танкеры с 4 млн баррелей нефти из России
Вашингтон, 16 января, 2025, 07:45 — ИА Регнум. У побережья Китая скопились танкеры с почти 4 млн баррелей российской нефти на борту. Всего простаивают пять судов, четыре из них попали под санкции США, сообщило 15 января агентство Bloomberg.
«Количество застрявшей сырой нефти почти удвоилось по сравнению с парой дней назад и, как ожидается, продолжит расти в обозримом будущем», — отметили в материале.
По данным агентства, основные китайские порты не решаются принимать российское топливо, хотя введённые Вашингтоном ограничения ещё не вступили в силу. Судовые брокеры ожидают увеличения числа перегрузок нефти с одного судна на другое, также возможен уход так называемого теневого флота в небольшие порты.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против нескольких российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались также «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
В МИД России заявили, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
На фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний, прокомментировал 15 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил сценария, при котором Россия введёт ответные санкции в отношении Соединённых Штатов.