Вашингтон, 16 января, 2025, 07:45 — ИА Регнум. У побережья Китая скопились танкеры с почти 4 млн баррелей российской нефти на борту. Всего простаивают пять судов, четыре из них попали под санкции США, сообщило 15 января агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Российский танкер

«Количество застрявшей сырой нефти почти удвоилось по сравнению с парой дней назад и, как ожидается, продолжит расти в обозримом будущем», — отметили в материале.

По данным агентства, основные китайские порты не решаются принимать российское топливо, хотя введённые Вашингтоном ограничения ещё не вступили в силу. Судовые брокеры ожидают увеличения числа перегрузок нефти с одного судна на другое, также возможен уход так называемого теневого флота в небольшие порты.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против нескольких российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались также «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

В МИД России заявили, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

На фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний, прокомментировал 15 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил сценария, при котором Россия введёт ответные санкции в отношении Соединённых Штатов.