Москва, 11 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Новые санкции США против российского энергетического сектора не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 11 января.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — заявил МИД.

Отмечается, что Россия продолжит реализацию крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.

«Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, наша страна была и остаётся ключевым и надёжным игроком на глобальном топливном рынке», — подчеркнул МИД.

В министерстве добавили, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков «накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена».

Также отмечается, что избранному президенту США Дональду Трампу, который не вправе отменять санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля».

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация Байдена попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.

В начале января американская газета The New York Times написала, что прогнозы Запада в первые месяцы ведения спецоперации о падении России в экономической сфере не оправдались.