Москва, 15 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. На фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Zhou Guangxue/VCG/Visual China G/Global Look Press

«Здесь речь идёт о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия санкций и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — отметил он.

При этом Песков не исключил сценарий, при котором Россия введёт ответные санкции в отношении Соединённых Штатов, если это будет отвечать национальным интересам.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ также заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.