Москва, 16 января, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 15 января нанесли ответные удары на атаку с территории Украины с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США и британских крылатых ракет Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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«Утром 15 января Вооружёнными силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — написали в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны России одной из успешно поражённых целей обозначили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Российские войска продолжат на постоянной основе отслеживать ситуацию и ответят на любые провокации киевского режима, подчеркнули в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 11 января украинские подразделения пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Станция находится в населённом пункте Гай-Кодзор возле Анапы. При падении осколков вражеского дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Позже в Минобороны России сообщили, что оборудование компрессорной станции было восстановлено.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум заявил, что атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. По его словам, целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Киеву.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 января призвал рассматривать попытку Вооружённых сил Украины атаковать компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» как нападение на суверенитет европейских стран — получателей газа. Венгерский политик также напомнил, что газопровод «Турецкий поток» на протяжении многих лет служит надёжным транспортным маршрутом, благодаря которому природный газ поставляется в Венгрию и другие страны Европы.