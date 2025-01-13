Будапешт, 13 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» должна рассматриваться как нападение на суверенитет европейских стран — получателей газа, заявил 13 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Петер Сийярто

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Венгерский политик также напомнил, что газопровод «Турецкий поток» на протяжении многих лет служит надёжным транспортным маршрутом, благодаря которому природный газ поставляется в Венгрию и Центральную Европу.

13 января Минобороны России проинформировало, что 11 января украинские подразделения пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Станция находится в населённом пункте Гай-Кодзор возле Анапы. При падении осколков вражеского дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.

Позже в российском оборонном ведомстве сообщили, что оборудование компрессорной станции «Русская» было восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, Европейская комиссия (ЕК) выразила беспокойство в связи с попыткой ВСУ атаковать беспилотниками станцию «Русская» трубопровода «Турецкий поток».

Представитель ЕК по энергетике Анна-Каиса Итконен уточнила, что Киев не предоставил Брюсселю каких-либо разъяснений по этому поводу. Она также добавила, что Еврокомиссия не может комментировать подобные действия киевского режима «с энергетической точки зрения».